Красногорск, , 12:37 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Подмосковье улучшается. Об этом 25 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главами ведомств и муниципальных образований региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Ситуация с COVID-19 у нас выправляется. Мы, за минувшую неделю (18−24 января 2021 года — прим. ИА REGNUM), выписали рекордное количество пациентов. Спасибо нашим врачам, всем кто задействован в этой работе», — сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья также напомнил, что в регионе идет сворачивание коек, развернутых для пациентов с коронавирусной инфекцией. Эти мощности будут направлены на оказание плановой медицинской помощи.

«Эта работа должна проходить планово, спокойно, сглажено. Мы не будем делать резких движение», — заявил Воробьев.

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