Сеул, , 12:30 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

По их словам, коронавирус выявлен у двух представителей сухопутных войск. Общее число подтверждённых случаев в армии Южной Кореи увеличилось до 545. Из них 526 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 437 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 75 521.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 430 носителей коронавируса