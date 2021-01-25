Оренбург, , 12:18 — REGNUM В Оренбургской области за сутки подтвердили три смерти от коронавирусной инфекции, сообщает 25 января оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания стали 447 человек.

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От коронавирусной инфекции излечились 29 305 человек, в том числе 154 — за последние сутки. На сегодняшний день в больницах лечение получают 1096 человек с диагнозом COVID-19. Состояние 295 пациентов медики оценивают как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких находятся 52 человека, кислородную поддержку получают 658 пациентов.

Напомним, в регионе зарегистрировано в общей сложности более 33 тысяч носителей коронавируса.

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