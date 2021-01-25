Чита, , 12:17 — REGNUM Жители Забайкалья стали реже заболевать COVID-19. По наблюдениям руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Лапы, заболеваемость взрослого населения остается также значительно ниже 20%-ного максимального уровня ноября-октября 2020 года.

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"В возрастной группе 50−64 года — на 7,8% (по сравнению с максимальными уровнями — снижение на 19,2%), среди 65 и старше — на 0,8% (по сравнению с максимальными уровнями — снижение на 30,7%). Среди граждан от 18 до 29 лет — на 3,9% и на 28,7% от максимального уровня, среди 30−49 лет — на 10% и от максимального уровня на 21,5%», — сообщила Светлана Лапа.

Среди детского населения также наблюдается снижение. Реже всего стали заболевать дети от 7 до 14 лет — на 12,5% (ниже максимального уровня на 52,9%). Среди забайкальцев от 15 до 17 лет — снижение на 5,9% (ниже максимального уровня на 40,7%).

Также наблюдается и рост заболеваемости среди малышей в возрасте от 1 до 2 лет (на 33,9%). Среди детей от 3 до 6 лет — рост на 11%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 25 января 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 33 172 человека, причём 653 из них обнаружили за прошедшие выходные дни (23−24 января 2021 года).

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