Тунис, , 12:19 — REGNUM Сотни человек вышли на акцию протеста в столице Туниса в субботу, 23 января, выступая против «экономического неравенства и жестокости полиции», вопреки запрету на демонстрации. Об этом сообщает BBC Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, силы безопасности Туниса предпринимали попытки блокировать центральный проспект города.

Протестующие скандировали лозунг «Народ хочет падения режима», ставший популярным во время «арабской весны» десять лет назад, и держали в руках транспаранты, осуждающие меры в ответ на более чем недельные демонстрации и ночные столкновения между молодежью и полицией в городах по всему Тунису.

Протесты, 10 лет спустя после народного восстания против самодержавного правления в Тунисе, представляют собой самый большой всплеск политических беспорядков за последние несколько лет. Сотни человек были задержаны.

«Мы не можем принять полицейское государство в Тунисе через 10 лет после революции… это позор», — сказал Махмуд, молодой работник кафе, который не назвал своей фамилии.

Отметим, что пандемия коронавируса усугубила и без того тяжелую экономическую ситуацию в Тунисе, где многие молодые люди стремятся только к эмиграции в Европу и видят мало возможностей в родной стране.

Правительство запретило протесты на прошлой неделе, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

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