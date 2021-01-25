Екатеринбург, , 12:16 — REGNUM В регионах Урала январь 2020 года оказался самым холодным за 15 лет. Об этом заявила журналистам главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Она отметила, что прошедшие морозы были оценены как аномальные. В основном устойчивая морозная погода стояла на севере Свердловской области. А вИвделе весь месяц температура воздуха была ниже нормы почти на восемь градусов. А средняя температура в северной части региона составила за десять дней — 28 градусов.

«Такие холода довольно редко бывают. Жители Карпинска, Североуральска, Краснотурьинска даже звонят и жалуются, что очень устали от морозов, которые никак не отступят», — отметила Галина Шепоренко.

Она добавила, что подобные холода стояли в январе 2006 года. Однако 23 января стало последним в череде январских морозов. Отметим, на Среднем Урале уже потеплело до нуля градусов.