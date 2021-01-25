Москва, , 12:16 — REGNUM Вопрос о вакцинации тех, кто уже переболел ковидом, пока не актуален. Об этом 25 января заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

"Безусловно, мы вакцинируем тех, кто не переболел — в первую очередь в своё время мы вакцинировали ещё в конце прошлого года людей из группы риска. Это медработники, это социальные работники. Сейчас мы открыли вакцинацию всех желающих», — заявил Чибис.

«На этом этапе вопрос, связанный с необходимостью делать вакцину тем, кто уже переболел, не возникает. Обсудим эти вопросы с Роспотребнадзором, и согласуем с федеральным Минздравом. Сейчас задача вакцинировать тех, кто не переболел коронавирусом», — указал он.