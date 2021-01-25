Ханты-Мансийск, , 12:15 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждено 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 января сообщает региональный оперативный штаб.

Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 214 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 25 января: Сургут — 44 случаев; Нижневартовск — 32; Нягань — 15; Мегион и Югорск — по 14; Сургутский район — 13.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 25 января 46 535 случаев. Излечились 43 089 человек, 645 пациента с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 25 января составляет 0,98.