Оренбург, , 12:13 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлен 171 случай заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 0,52%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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С конца марта в регионе зарегистрировано 33 075 носителя коронавируса. На 100 тысяч населения приходится 1678,6 случаев COVID-19.

В возрастной структуре среди носителей коронавируса преобладает трудоспособное население в возрасте от 18 до 59 лет — 48,6%. Дети занимают долю в 9,4%, а пожилые люди старше 60 лет — 42,1%.

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