Омск, , 12:13 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались семь пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в областном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Омской области умерли 1059 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 января в Омской области выявлено 36 163 случая заражения коронавирусом, выздоровели 22 911 человек.

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