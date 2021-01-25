Чебоксары, , 12:13 — REGNUM В Чувашии планируют построить четыре межтерриториальных приюта для животных без владельцев. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 25 января, заявил исполняющий обязанности руководителя государственной ветеринарной службы республики Николай Харитонов.

По его словам, в ходе обсуждения вопроса от руководителей муниципальных образования «в основном поступали предложения по созданию межмуниципальных приютов» для бездомных животных.

«Возможность содержать животных без владельцев в приюте составляет непродолжительное время — 17 календарных дней, затем надо выпускать животных на прежнее место обитания. Экономически целесообразно на территории республики построить ещё четыре межмуниципальных приюта для животных общей вместимостью до 750 голов», — сказал Николай Харитонов.

В ведомстве предлагают построить такие приюты в городе Новочебоксарске, а также в Канашском, Шумерлинском и Алатырском районах «с зоной обслуживания прилегающих районов республики». Представитель госветслужбы напомнил, что животные после отлова должны помещаться на карантин, пройти стерилизацию и вакцинацию, а затем выпускаться на волю.

Напомним, в настоящее время в Чувашии действует только один муниципальный приют — в городе Чебоксары, где можно содержать до 500 животных.

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