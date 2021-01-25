Москва, , 12:10 — REGNUM Уровень доверия к вакцинации от коронавируса растёт. Об этом 25 января заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на телеканале «Россия 24».

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«Уровень доверия растёт, мы это наблюдаем по динамике тех, кто записывается. И понятно, что в социальных сетях, просто в коллективах идёт обсуждение необходимости прививаться. И количество тех, кто желает привиться, он, конечно, растёт с каждым днём», — заявил Чибис.

«Уровень доверия к нашей российской вакцине существенно возрастает», — отметил он.