Майкоп, , 12:09 — REGNUM В столице Адыгеи прививки от коронавируса в настоящее время можно сделать в пункте вакцинации при студенческой поликлинике на улице Жуковского. В ближайшие дни будет открыто еще четыре прививочных пункта, сообщила главврач Майкопской городской поликлиники Оксана Емтыль.

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Три из них будут созданы на базе отделений Майкопской городской поликлиники, еще один — в поликлинике станицы Ханской по ул. Верещагина.

В настоящее время вакцину в студенческой поликлинике можно получить ежедневно с 11:00 до 14:00, а в выходыне дни — с 09:00 до 12:00. Прививочной кампанией уже охвачены более 1200 жителей города Майкопа, пишет портал «Майкопские новости».

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