Саратов, , 12:19 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за все время наблюдения стали 516 человек. За минувшие сутки скончался один пациент. Об этом 25 января сообщает облминздрав.

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Врачам не удалось спасти накануне 71-летнюю женщину. Она страдала такими сопутствующими заболеваниями, как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, перенесенный инфаркт миокарда, хроническая болезнь почек, персистирующее нарушение ритма.

ИА REGNUM напоминает, по данным на 25 января, за последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 456 человек. Это на 35 человек меньше, чем сутками ранее, когда умер 491 пациент. За весь период в России умерли 69 918 человек. За сутки выздоровели 19 003 человека, всего с начала пандемии справились с инфекцией 3 150 763 человека.

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