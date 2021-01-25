Москва, , 12:07 — REGNUM Только в Центральной России вне закона могут оказаться около 1 млн «умных» приборов учёта электричества, а их замена приведёт к росту цен на электроэнергию. Такая угроза возникла из-за действий Минцифры, которое приказом от 30 декабря 2020 года признало единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учёта электроэнергии отечественный NB-Fi. Об этом 25 января со ссылкой на письмо МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 заместителю главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олегу Иванову сообщил «Коммерсантъ».

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При этом иностранный стандарт NB-IoT (Narrowband Internet of Things), на базе которого свои услуги оказывают большинство крупных российских операторов, в этот перечень не вошёл.

В Минцифры пояснили, что в перечень были включены стандарты, рекомендованные Минэнерго и ФСБ и принятые Росстандартом. В ведомстве заверили, что список будет носить рекомендательный характер, хотя операторы уверены, что перечень обязателен для применения.

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Напомним, интеллектуальная система учёта позволяет в дистанционном формате с использованием современных цифровых устройств следить за уровнем потребления электроэнергии, передавать показания приборов учёта. Кроме того, по данным энергетиков, система практически исключает возможность стороннего несанкционированного вмешательства в работу приборов учёта.