Курск, , 12:06 — REGNUM В Курской области 25 января зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 25 тыс. 212 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 22 тыс. 218 пациентов, в том числе 96 — за последние сутки. Скончались 345 человек.

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