Николаевский район, , 12:31 — REGNUM Подозреваемых в попытке хищения денежных средств из банкомата задержали в Николаевском районе Волгоградской области. Год назад злоумышленники пытались взломать устройство в селе Ленинское, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе регионального УМВД.

Ночью 25 января 2020 года в охраняемое здание коммерческой организации проникли неизвестные. Женщина-охранник закрылась в своём помещении и вызвала полицию. Злоумышленники, поняв, что у них очень мало времени, попытались вскрыть банкомат с помощью электроинструмента, однако не смогли это сделать и скрылись с места преступления.

Личности подозреваемых были установлены накануне. Среди них — 44-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Сейчас все задержанные находятся под стражей. Взломщикам грозит до 12 лет лишения свободы.