Екатеринбург, , 12:09 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировали ещё 16 летальных случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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24 декабря 2020 года власти заявляли о 15 смертях от новой коронавирусной инфекции. На настоящий момент в области зафиксировано 1398 летальных случаев COVID-19.

Всего в России скончались уже 69 918 пациентов, заболевших данной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 68 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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