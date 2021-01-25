Москва, , 12:02 — REGNUM В России среднестатистический гражданин считаее, что для ощущения счастья в среднем в месяц ему требуется 166 тыс. руб. в месяц, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

У мужчин на 28% запросы выше, чем у женщин, — 187 тыс. руб. против 146 тыс. руб. Молодёжи для счастья нужно меньше денег, чем людям старше 45 лет — 135 тыс. руб. против 190 тыс. руб.

Высокие запросы у жителей Москвы — 220 тыс. руб, Владивостока (200 тыс. руб.), Ростова-на-Дону (190 тыс. руб.) и Санкт-Петербурга (176 тыс. руб.). Меньше всего денег для счастья надо жителям Оренбурга — 124 тыс. руб.

Опрос проведен 10—22 января 2021 года. Опрошены 2500 граждан РФ старше 18 лет в 437 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года среднестатистическому гражданину РФ для счастья нужно было 159 тыс. рублей в месяц.

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