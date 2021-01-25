Лондон, , 12:01 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал 25 января сограждан сделать себе прививку от коронавируса. С соответствующим заявлением он выступил на своей странице в Twitter.

«Открытие 32 новых крупных центров вакцинации на этой неделе — еще один шаг в нашей борьбе с COVID-19», — отметил глава британского правительства.

«Если вас пригласят пройти вакцинацию, сделайте это. Вы защитите себя и поможете нам победить вирус», — добавил он.

Напомним, в общей сложности с начала пандемии количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве более 3,65 млн, тогда как число летальных исходов приближается к 100 тыс.

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На фоне появления нового более заразного штамма патогена власти Великобритании намерены ввести адресный десятидневный карантин для въезжающих из стран с высоким уровнем распространения коронавируса.

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