Москва, , 12:01 — REGNUM Инструкция к вакцине «Спутник V» не предусматривает запрета на прививку для всех онкобольных. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Есть только указание о применении <…> с осторожностью в такой группе пациентов, по консультации с лечащим врачом», — сказал Гинцбург.

По его словам, новый пункт в правилах связан с тем, что онкобольные могут проходить курсы химиотерапии, снижающие уровень иммунной функции.

Ранее СМИ сообщили о том, что специалисты обновили инструкцию для препарата «Спутник V». В частности, в инструкции теперь фигурирует пункт о том, что вакцину следует применять с осторожностью пациентам со злокачественными новообразованиями.