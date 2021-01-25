Омск, , 12:00 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 199 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в областном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 36 163 случая заражения коронавирусом.

За сутки в регионе выздоровели 87 человек. Общее число выздоровевших в Омской области достигло 22 911 человек.

Напомним, 24 января в Омской области выявили 218 носителей коронавируса, выздоровели 80 человек.

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