Воронеж, , 11:58 — REGNUM В Воронежской области 25 января подтверждено 385 новых случаяев заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 55 тыс. 941 положительный тест.

За весь период наблюдения 50 тыс. 433 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 176 — за последние сутки. 1472 человека скончались.

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