Пенза, , 12:45 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает недостаточным количество прививочных пунктов от новой коронавирусной инфекции в регионе. На сегодняшний день их только 26, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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На прошедшей неделе глава области поручал руководителям муниципальных образований, зампреду правительства, министру здравоохранения готовиться к активной прививочной кампании 2021 года. Для этого необходимо подготавливать соответствующие площадки, кадры и оборудование. Вакцинация населения набирает обороты, все больше людей регистрируется для проведения иммунизации.

В связи с этим губернатор распорядился четко организовать работу по вакцинации жителей. Соответствующие поручения даны профильным кураторам, главам городских округов, сельских поселений и муниципальных образований.

ИА REGNUM напоминает, восемь прививочных кабинетов работают в Пензе, один в городе Заречном, открыли пункты в межрайонных больницах Кузнецка, Каменки, Седобска, Нижнего Ломова. Помимо этого работают 13 пунктов в районных и участковых больницах области.

Все объекты оснащены необходимым холодильным (морозильным) оборудованием. Медперсонал прошел обучение по правилам хранения и применения вакцины.

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