Москва, , 11:55 — REGNUM Свои поздравления композитору и певцу народному артисту России Вячеславу Добрынину в связи с его 75-летним юбилеем направил президент РФ Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 25 января обнародован на сайте Кремля.

«Ваше творчество хорошо известно любителям эстрадной музыки, которые ценят вас не только как певца, но и как яркого композитора — автора замечательных, талантливых произведений», — говорится в поздравительном сообщении.

Также российский лидер отметил, что произведения юбиляра прочно вошли в репертуар многих его коллег по сцене и стали по-настоящему узнаваемыми для нескольких поколений слушателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января президент РФ Владимир Путин поздравил известного оперного певца мирового уровня Пласидо Доминго с 80-летним юбилеем.