Пермь, , 11:54 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 25 января, подтверждена смерть 18 носителей коронавируса. В 11 случаях причиной летального исхода названа коронавирусная инфекция, в семи — сопутствующие заболевания, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

С начала пандемии в регионе умерли 2410 носителей коронавируса: 1385 — от COVID-19, а от сопутствующих заболеваний — 1025.

Напомним, в Прикамье с весны 2020 года действует режим повышенной готовности в связи с неблагополучной эпидобстановкой. Он регулярно продлевается, периодически претерпевая изменения, в зависимости от текущей ситуации. Однако неизменным остается требование использования средств индивидуальной защиты в местах массового скопления народа и соблюдения безопасной дистанции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье число выявленных носителей коронавируса превысило 38 тысяч