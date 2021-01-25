Владикавказ, , 11:52 — REGNUM Более 23 тыс. военных Южного военного округа сделали прививки от COVID-19. Их них 16 тыс. человек привиты первым компонентом вакцины «Спутник-V», около 7 тыс. человек получили уже оба компонента, сообщили 25 января в пресс-службе ЮВО.

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Среди привитых не только военные, но и гражданский персонал, сотрудники военных госпиталей, члены семей военнослужащих частей и подразделений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированных в Северной Осетии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Южной Осетии.

Всего планируется привить от коронавирусной инфекции до 70% личного состава ЮВО. Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя и медподразделений соединений и воинских частей 58-й армии.

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