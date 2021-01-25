Москва, , 11:51 — REGNUM Исследование показывает, что подавляющее большинство российских студентов не сталкивались с коррупцией. Об этом 25 января сообщил руководитель проекта «Типичный абитуриент» Владислав Белый на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, ни разу не сталкивались с коррупцией в вузах и даже ничего не знают о подобных фактах более 70% учащихся, принявших участие в исследовании.

«Слышали о коррупции, знают, что их однокурсник заносил деньги, — 17,3% и сами давали взятку, заносили деньги — 12,3%», — сказал Белый.