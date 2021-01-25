Мурманск, , 11:50 — REGNUM В Мурманской области за сутки скончались пять пациентов с COVID-19, общее число жертв корнавирусной инфекции выросло в регионе до 788. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

По данным штаба, за сутки инфекцию подтвердили еще у 207 человек, 93 из них — из Мурманска, 17 — из Мончегорска, 16 — из Кольского района, 14 — из Печенгского, 13 — из Оленегорска. Новые случаи заболевания зарегистрированы также в Апатитах, Североморске, Видяево и других муниципалитетах. Всего на лечении с COVID-19 находятся 3175 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области прививку от COVID-19 сделали 3,5 тысяч человек.