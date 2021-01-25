Красноярск, , 11:49 — REGNUM За сутки в Красноярском крае умерли 25 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в краевом оперативном штабе.

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За весь период в Красноярском крае скончались 2190 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 января в Красноярском крае выявлено 54 539 носителей коронавируса, выздоровели 50 211 человек.

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