Сеул, , 11:57 — REGNUM Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, приговорённый к тюремному заключению за дачу взятки, не будет обжаловать приговор апелляционного суда, вынесенный в его отношении на прошлой неделе. Об этом сообщает The Chosun Ilbo со ссылкой на свои источники.

По итогам повторного судебного разбирательства Ли Чжэ Ён был приговорён к 2,5 годам тюрьмы за причастность к делу о коррупции с участием бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе и её подруги Чхве Сун Силь.

Как заявил адвокат вице-председателя Samsung Electronics, его подзащитный уважает решение суда и решил не предпринимать дальнейших юридических действий.

Напомним, что крайний срок подачи апелляции 25 января. Если она не будет подана, приговор становится окончательным.

С учётом времени, ранее проведённого под стражей, Ли Чжэ Ён должен быть освобождён в июле 2022 года, если он не будет помилован.

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