Одесса, Украина, , 11:55 — REGNUM В Одессе моряки вышли на акцию протеста против коррупции. Об этом сообщил 25 января Telegram-канал PavlovskyNews.

Протестующие собрались у здания компании «Морречсервис», также они планируют перекрыть трассу «Одесса — Киев».

Участники акции рассказали журналистам о том, что каждые пять лет им необходимо обновлять сертификаты, или повышать квалификацию. На Украине это невозможно сделать без взятки в размере $3−8 тыс.

Моряки заявили, что из-за постоянных поборов они вынуждены уезжать на заработки за пределы Украины.

Они требуют привести процедуру сдачи экзаменов к международным стандартам и, таким образом, покончить с коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Херсонской области, обвинив его в том, что он агент ФСБ, который получил задачу спровоцировать «тарифный майдан» на Украине.

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