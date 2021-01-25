Петрозаводск, , 12:16 — REGNUM В Республике Карелия первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 3215 человек, а полностью — 448 жителей республики. Всего в регионе планируют привить 300 тыс. человек. Об этом 25 января сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

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По его словам, сего в Карелию поступило 3442 дозы вакцины. На сегодняшнее утро первым компонентом привились 3215 человек, вторым — 448 жителей республики.

«Мы начали прививать и пожилых: 822 жителя Карелии в возрасте старше 60 лет сделали прививку, — уточнил Охлопков. — В ближайшее время ожидаем поставку очередной партии вакцины «Спутник V».

Министр также напомнил, что вакцинация — бесплатная и добровольная. Записаться на прививку можно в территориальной поликлинике или в личном кабинете на портале «Госуслуги».

"Для выработки популяционного иммунитета в Карелии планируется привить около 300 тысяч человек», — подытожил он.

Отметим, это половина всего населения. По данным Росстата на 2020 год, численность населения Карелии по данным Росстата составляет 614 064 человек.