Волгоград, , 11:55 — REGNUM 246 носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 25 января, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на шесть человек меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 4528 человек. Выписаны после лечения ещё 233 пациента, четверо скончались.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 41 тыс. 897 случаев заражения COVID-19. Справились с болезнью и выздоровели 39 тыс. 937 человек. От осложнений на фоне инфекции скончались 577 пациентов.

В больницы госпитализированы 4490 взрослых и 38 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1383 пациента.