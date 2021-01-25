Красноярск, , 11:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлен 321 носитель коронавируса, за весь период — 54 539. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в оперштабе региона.

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Темп прироста за сутки составил 0,6%.

Выздоровели 50 211 человек, в том числе 319 — за последние сутки. За весь период в Красноярском крае проведено 2 225 855 тестов на коронавирус.

Напомним, 24 января в Красноярском крае было подтверждено 323 случая заражения коронавирусом.

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