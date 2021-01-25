Москва, , 11:50 — REGNUM В среде российских студентов отмечается рост негативных настроений в отношении иностранных учащихся их вузов. Об этом 25 января сообщил руководитель проекта «Типичный абитуриент» Владислав Белый на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подобная тенденция связана с тем, что иностранных студентов обеспечивают жильем в общежитиях в первоочередном порядке. В итоге российским студентам сложнее получить место в общежитии.

«Нам писали учащиеся, что были случаи, когда их выгоняли на улицу, потому что прибыли иностранные студенты. Такие случае единичны, возможно, но они имеют место быть», — заявил Белый.

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