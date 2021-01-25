Екатеринбург, , 11:56 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 386 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 24 января 2020 года в субъекте РФ зарегистрировали 392 носителя вируса SARS-CoV-2. Всего в Свердловской области подтверждено 68 304 случая выявления коронавируса.

За минувшие сутки вирус обнаружили у жителей Екатеринбурга (112 человек), Алапаевска, Арамильского и Артемовского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Тавды, Талицого, Туринского и Шалинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, уже более 3 тыс. жителей Екатеринбурга полностью прошли вакцинацию от COVID-19.

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