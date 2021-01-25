Мурманск, , 11:41 — REGNUM В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали 3516 человек, из них более трехсот прошли полный комплекс вакцинации. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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«Поствакцинальных осложнений не зарегистрировано», — отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в регион поступило 5542 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Для проведения прививочной кампании открыты 15 пунктов.