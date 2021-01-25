Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM В Ленинградской области после выписки пациентов и необходимой обработки медучреждений планируют свернуть часть коек, развернутых для пациентов с COVID-19. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Штатную систему оказания медицинской помощи в первую очередь вернут Волховский роддом, основные корпуса Бокситогорской и Тосненской больниц, педиатрическое отделение Кировской больницы и отделение в Лучках Сланцевской больницы.

«На сегодня приём пациентов с коронавирусом и пневмонией ведётся на 3 406 койках, из них 1 248 свободны. Сократить количество коронавирусных коек планируется примерно на 500 мест», — пояснили в пресс-службе.

С начала 2021 года суточный показатель новых заражений в Ленобласти держится примерно на одном уровне — не более 229 случаев в сутки.

Напомним, что в Петербурге также планируют сократить «коронавирусные» койки в связи со снижением заболеваемости.

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