Ханты-Мансийск, , 11:39 — REGNUM В Ханты-Мансийский автономный округ поступило порядка 20 тыс. доз вакцины от COVID-19, заявил 25 января глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.

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По его словам, необходимо максимально быстро подготовить транспорт, специальные «холодовые» контейнеры, сопроводительные документы для доставки вакцины в поликлиники и больницы округа.

«До конца недели ожидаем поступление в регион еще 20 тыс. доз вакцины», — написал он в своём Instagram.

Напомним, первая партия вакцины от COVID-19 поступила в регион в середине октября. За это время вакцинацию в полном объёме прошли 1,3 тыс. жителей округа, все 7,2 тыс. доз поступившего за это время препарата были использованы.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 24 января 46 324 случая. Излечились 42 876 человек, 642 пациента с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее). Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 24 января составляет 0,98.

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