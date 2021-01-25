Тбилиси, , 11:43 — REGNUM Популяционный иммунитет к коронавирусу в Грузии еще не выработался, так как COVID-19 переболели около 15% населения. Об этом в эфире телеканала Formula News заявил глава Тбилисской инфекционной больницы, курирующий работу всех «ковидных» центров в стране Тенгиз Церцвадзе.

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«Да, многие переболели, но это примерно 15%. Для популяционного, то есть группового иммунитета этого слишком мало», — сказал врач.

Церцвадзе подчеркнул, что в Грузии еще велика угроза того, что темпы распространения коронавируса снова вырастут. По мнению эксперта, в связи с этим нельзя сразу отменять все действующие с 28 ноября 2020 года карантинные ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным, на 25 января в Грузии выявили 253 816 носителей коронавируса. Это составляет около 7% от населения страны. Справились с новой инфекцией 243 396 человек.

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