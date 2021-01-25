Самара, , 11:37 — REGNUM 283 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 25 января сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 38 582 случая заражения этой инфекцией.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области всего справились с вирусом 35 613 человек, в том числе 255 человек победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе за сутки специалисты провели 7578 тестов на коронавирус, а всего в регионе было проведено 1 661 991 таких тестов.

Согласно данным на 24 января, по области за сутки было выявлено 285 случаев заражения коронавирусом.

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