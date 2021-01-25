Москва, , 11:35 — REGNUM Информация о том, что мексиканский бизнесмен Алехандро Коссио из восточного штата Веракрус купил 2 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V», не соответствует действительности. Об этом 25 января сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ опровергает информацию о приобретении бизнесменом из Мексики Алехандро Коссио 2 млн доз вакцины Sputnik V и эксклюзивных прав на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке», — сообщили в Фонде, уточнив, что данная информация не соответствует действительности

Напомним, ранее Коссио в интервью газете El Financiero заявил, что у него якобы есть два миллион доз российской вакцины от COVID-19. Также он заявил, что ведёт прямые переговоры с правительствами как минимум семи штатов страны о продаже вакцины, а также с некоторыми поставщиками лекарств и больницами.

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