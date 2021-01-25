Петрозаводск, , 11:50 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки выявили 230 новых носителей коронавируса, что на шесть человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 25 января сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа новых подтвержденных носителей заболели 16 человек, из них 31 имеют симптомы средней тяжести, восемь находятся в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 34 697 инфицированных, в том числе 3254 ребенка. Из них на данный момент 29 105 человек выздоровели, в том числе 302 — за последние сутки. Умерли 214 человек.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 17 человек за прошедшие сутки были госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией, без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4 381 пациент, 111 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии в регионе не зарегистрировано.

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