Москва, 25 января 2021, 11:27 — REGNUM В России впервые в мире получено изображение «британского» штамма COVID-19. Его под микроскопом удалось сфотографировать учёным новосибирского центра «Вектор», сообщили 25 января в пресс-службе Роспотребнадзора.
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Специалисты отмечают, что тест-система Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм.
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Также отмечается, что «британская» мутация не снизит эффективность противокоронавирусной вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной в новосибирском центре «Вектор».
Как сообщало ИА REGNUM, впервые о новой мутации коронавируса в Великобритании стало известно в декабре 2020 года. На сегодняшний день «британский» штамм COVID-19 уже обнаружен в более чем 50 странах мира, в том числе в России.
Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов уверен, что действующие на территории России профилактические меры позволят не допустить распространения в стране «британского» штамма коронавирусной инфекции.