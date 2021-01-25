Москва, , 11:27 — REGNUM В России впервые в мире получено изображение «британского» штамма COVID-19. Его под микроскопом удалось сфотографировать учёным новосибирского центра «Вектор», сообщили 25 января в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Специалисты отмечают, что тест-система Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм.

«Снимок получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении 100 000х. Вирусная частица округлой, несколько плеоморфной формы диаметром около 140 нм и с типичными для коронавируса колбообразными пепломерами (спикулами) длиной около 20 нм», — говорится в описании под снимком.

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Также отмечается, что «британская» мутация не снизит эффективность противокоронавирусной вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной в новосибирском центре «Вектор».

Как сообщало ИА REGNUM, впервые о новой мутации коронавируса в Великобритании стало известно в декабре 2020 года. На сегодняшний день «британский» штамм COVID-19 уже обнаружен в более чем 50 странах мира, в том числе в России.

Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов уверен, что действующие на территории России профилактические меры позволят не допустить распространения в стране «британского» штамма коронавирусной инфекции.