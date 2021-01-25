Ростов-на-Дону, , 11:27 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки установлено 386 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 января. Это на два случая меньше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 46 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (144), Азовском районе (13), Батайске и Новошахтинске (по 11). Более четверти новых заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 6,5% — дети.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 61 тыс. 432 жителя Ростовской области.

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