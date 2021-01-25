Токио, , 11:27 — REGNUM Разработчики из Arc System Work подробнее рассказали об игровых режимах, которые появятся в файтинге Guilty Gear Strive. Ролик с демонстрацией их особенностей был опубликован 25 января на официальном YouTube-канале студии.

Разработчики условно разделили все игровые режимы на три категории: для одного игрока, для игры по сети и для игры в сюжетном режиме. Напомним, релиз Guilty Gear Strive состоится уже 9 апреля 2021 года.

Guilty Gear — это серия японских игр в жанре файтинга от известного геймдизайнера Дайсукэ Исиватари. Первая часть франшизы вышла в 1998 году.

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