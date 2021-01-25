Иркутск, , 11:24 — REGNUM По итогам суток 24 января 2021 года в Иркутской области почти в два раза снизилось число пациентов, победивших коронавирус — с 220 до 118. Таковы данные, которые приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

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Количество новых подтвержденных диагнозов в Приангарье также снизилось, но в меньшей степени (на один меньше, чем днем ранее — 260 случаев заболевания).

К тому же регион поднялся на одну ступень и теперь занимает 14 строчку среди регионов России с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19 за сутки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1607 человек, причём 31 из них погибли только за прошедшие выходные дни (23−24 января 2021 года).

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