Джакарта, , 11:24 — REGNUM Индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia продолжит уделять внимание техническому обслуживанию самолетов, сообщает Antara.

В авиакомпании отметили, что самолеты проходят проверку даже, если лайнеры не совершают перелеты во время пандемии. Проверки и техническое обслуживание проводятся таким образом, чтобы, когда самолет снова поднялся в воздух, пассажиры могли чувствовать себя комфортно и безопасно. Обычно самолет подготавливают к полету за 2−3 дня.

Напомним, самолет Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение 9 января 2021 года сразу после вылета из аэропорта Джакарты.

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