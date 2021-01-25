Пенза, , 11:26 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 25 января подтвердилась у 31 360 человек, за сутки заболели еще 220 жителей. Минувшим днем носителями инфекции стали 222 пациента. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 24 803 человека или 79,1% зараженных. За сутки побороли болезнь 166 пациентов. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 367 жителей области. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на 25 января общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 99,7 млн. 335 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток. В России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 648 332 человека.

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